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В ARC Raiders добавят кооп-режим против ботов — тест стартует 13 октября

В ARC Raiders добавят кооп-режим против ботов — тест стартует 13 октября
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Студия Embark сообщила, что в шутере ARC Raiders появится полноценный PvE-режим. Открытое тестирование пройдёт с 13 по 20 октября.

Разработчики заявили, что пользователи давно мечтали о появлении режима, где не нужно сражаться с другими игроками. По данным Embrak, 37% геймеров предпочитали не стрелять друг по другу во время сражения, а 34% устраивало PvP. Авторы проекта заявили, что стараются поддержать как можно больше игроков и подарить им долгожданное PvE.

Как и во всех играх с живыми авторами, разработка должна представлять собой постоянный диалог с вами, игроками. Наша цель — оставаться верными основным принципам, на которых была построена ARC Raiders, но при этом уважать выбор игроков и поддерживать различные стили игры.

Во время тестирования в ARC Raiders появится возможность выбирать между обычным режимом и PvE. Теперь пользователи смогут вместе с другими рейдерами сражаться против роботов. Дата полноценного добавления режима в игру пока неизвестна.

О предстоящем обновлении для ARC Raiders:
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