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Звезда «Аватара» сыграет в шпионском сериале «Мозаика Парсифаля»

Звезда «Аватара» сыграет в шпионском сериале «Мозаика Парсифаля»
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Издание Deadline сообщило, что стриминговый сервис Hullu начал разработку сериала The Parsifal Mosaic («Мозаика Парсифаля»). Дата выхода шпионского шоу пока неизвестна.

Предстоящий проект выступит экранизацией одноимённого романа Роберта Ладлэма. В центре сюжета окажется опытный агент ЦРУ Майкл Хэвлок, который собирается покинуть профессию. В один момент он видит, как его напарницу и возлюбленную убивают на пляже Италии. Герой узнаёт, что она была двойным агентом, которая на самом деле выжила. После этого Майкл становится частью опасного заговора.

Главную роль исполнит звезда серии «Аватар» Сэм Уортингтон. В шоу также сыграет София Карсон («Пурпурные сердца»). Автором проекта выступает Уэс Тук — сценарист сериала «Колония».

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