В России растёт интерес к «Сумеркам» — из-за перевыпуска фильма с Робертом Паттинсоном

Портал «Кинопоиск» предоставил данные об интересе россиян к фильмам. В топ-3 самых популярных картин недели с 14 по 20 сентября оказались «Сумерки».

Первая часть вампирской серии вызвала рекордный для франшизы интерес среди российских зрителей. За минувшие семь дней выше по популярности оказались только «Одиссея» и «Человек-паук: Новый день». Причиной роста востребованности фильма «Сумерки» стал повторный выпуск картины в России — премьера состоялась 17 сентября. Лента оказалась одним из лидеров отечественного проката, собрав более 258 млн рублей.

«Сумерки» представляют собой экранизацию серии книг Стефани Майер. Вампирская сага насчитывает четыре фильма, выходивших с 2008 по 2012 год. Франшиза рассказывает о подростке Белле, которая влюбляется в вампира Эдварда. В один момент любовную идиллию нарушает третья сторона — оборотень Джейкоб, который также неравнодушен к девушке. Серия стала популярной по всему миру, а её общие сборы превысили $ 3 млрд.