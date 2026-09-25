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Фильм Спасение (2027): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, трейлер

Трейлер вестерна «Спасение» со звездой «Горничной» — выход 29 января
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Кинокомпания Paramount Pictures представила трейлер фильма «Спасение». Вестерн выйдет в мировом прокате 29 января.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Лента расскажет о бывшем ковбое родео, у которого похитили дочь: преступники дают два дня, чтобы его бывшая жена выплатила им $ 25 млн. Герой отправляется на поиски своего ребёнка вместе с верной собакой девочки, которая ищет её по запаху.

Главную роль исполнил звезда триллера «Горничная» и сериала «1923» Брэндон Скленар. В картине также снялись Хэсси Харрисон («Йеллоустоун») и Джош Лукас («Линкольн для адвоката»). Режиссёром выступил Потси Пончироли — автор фильмов «Мотор Сити» и «Старый Генри».

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