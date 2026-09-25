Трейлер второго сезона мультсериала «Время приключений: Побочные квесты» — выход 2 октября

Студия Cartoon Network представила трейлер второго сезона мультсериала «Время приключений: Побочные квесты». Все эпизоды продолжения выйдут уже 2 октября на стриминговых сервисах Hulu и Disney+.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Cartoon Network.

Проект выступает приквелом знаменитого шоу «Время приключений». Сериал рассказывает о детстве Финна и его первых приключениях с Джейком, своим будущим лучшим другом. Во втором сезоне героев ждут новые сражения, в том числе с жабами-рестлерами и детьми-гладиаторами.

Оригинальное «Время приключений» выходило с 2010 по 2018 год в формате 10 сезонов. После этого создатели приступили к работе над спин-оффами. Так, в 2025 году на HBO вышло шоу «Время приключений: Фионна и Кейк» про альтернативные версии знакомых героев.