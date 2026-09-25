«Новая игра++» и фоторежим: детали поддержки экшена Control: Resonant

Студия Remedy раскрыла детали поддержки экшена Control: Resonant. Разработчики рассказали, какие апдейты получит игра в ближайшие месяцы.

Так, в октябре в игре появится режим «Новая игра++» — это значит, что пользователям будет доступно бесконечное количество повторных прохождений без потери прогресса. Уже в ноябре для Resonant выйдет апдейт с фоторежимом. Разработчики рассказали, что не успели доделать функцию к релизу. Кроме того, в будущем в игру добавят новые костюмы для Дилана.

Релиз Control: Resonant состоялся 24 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Главным героем сиквела выступает брат героини первой части Дилан. События игры разворачиваются в Нью-Йорке уже после финала оригинального экшена, когда угроза из Древнейшего дома вырвалась на свободу. В экшене также есть русский перевод в виде субтитров.