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«Новая игра++» и фоторежим: детали поддержки экшена Control: Resonant

«Новая игра++» и фоторежим: детали поддержки экшена Control: Resonant
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Студия Remedy раскрыла детали поддержки экшена Control: Resonant. Разработчики рассказали, какие апдейты получит игра в ближайшие месяцы.

Так, в октябре в игре появится режим «Новая игра++» — это значит, что пользователям будет доступно бесконечное количество повторных прохождений без потери прогресса. Уже в ноябре для Resonant выйдет апдейт с фоторежимом. Разработчики рассказали, что не успели доделать функцию к релизу. Кроме того, в будущем в игру добавят новые костюмы для Дилана.

Релиз Control: Resonant состоялся 24 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Главным героем сиквела выступает брат героини первой части Дилан. События игры разворачиваются в Нью-Йорке уже после финала оригинального экшена, когда угроза из Древнейшего дома вырвалась на свободу. В экшене также есть русский перевод в виде субтитров.

Советы для прохождения нового экшена:
Важные советы для Control Resonant: как не испортить себе впечатления от игры
Важные советы для Control Resonant: как не испортить себе впечатления от игры