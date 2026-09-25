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NRG и Karmine Corp одержали победы в группе D на Valorant Champions 2026

NRG и Karmine Corp одержали победы в группе D на Valorant Champions 2026
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Действующий чемпион NRG Esports и чемпион EMEA Stage 2 Karmine Corp стартовали с уверенных побед в группе D на Valorant Champions 2026 в Шанхае.

NRG разгромила Nongshim RedForce со счётом 2:0: 13:5 на Lotus и 13:10 — на Split. Адам mada Пампуч стал лучшим игроком серии — 34 фрага, рейтинг 1,39 и девять выигранных первых контактов из 12. На Split NRG удивила нестандартным подбором агентов с двойным дуэлянтом: mada на Neon и keiko — на Raze. Nongshim проиграла оба пистолетных раунда и не смогла навязать борьбу.

Karmine Corp не оставила шансов китайской Xi Lai Gaming: 2:0, 13:3 на Sunset и 13:6 — на Abyss. Маршалл N4RRATE Мэсси доминировал на обеих картах, особенно на Abyss, где его Yoru не позволил сопернику оформить камбэк. KC выиграла все пистолетные раунды в серии.

По итогам первого игрового дня в группе D NRG сыграет с KC за выход в плей-офф. Nongshim RedForce встретится с Xi Lai Gaming в матче на вылет.

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