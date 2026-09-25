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Сериал Яга (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, трейлер

Трейлер мистического сериала «Яга» со звездой «Матрицы» — старт 23 октября
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Стриминговый сервис AMC+ представил трейлер сериала «Яга». Премьера мистического шоу состоится 23 октября. Всего в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале amc+. Права на видео принадлежат AMC.

Сериал расскажет о частном детективе Раппе, который расследует исчезновение молодого парня из богатой семьи. Постепенно в деле начинает появляться связь с Бабой-ягой — популярной колдуньей из славянской мифологии.

Главную роль в сериале исполнила звезда «Матрицы» Кэрри-Энн Мосс. В шоу также сыграли Хадсон Уильямс («Жаркое соперничество»), Ноа Рид («Шиттс Крик»), Кларк Бако («Сверхъестественное») и другие актёры.

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