Скорость мобильного интернета в России вырастет в пять раз к 2035 году — Минцифры

Издание «Известия» ознакомилось с проектом поправок в Стратегию развития отрасли связи в РФ. По данным СМИ, документ предполагает рост скорости мобильного интернета в стране.

Журналисты сообщили, что проект представило Минцифры. Согласно плану, скорость мобильного интернета в России должна увеличиться в пять раз к 2035 году — она может достичь 125 Мбит/с. Достичь таких улучшений планируется за счёт развития существующих сетей LTE и развёртывания 5G. В документе также сказано, что значительного роста стоимости нужно добиться благодаря удвоению инвестиций — до 1,2 трлн рублей за 10 лет.

В Минцифры добавили, что план увеличения скорости мобильного интернета в России находится на стадии согласования. Только после обсуждения с участниками рынка ведомство сформирует окончательную стратегию.

Ранее сообщалось о запуске связи 5G в России — это произошло 11 сентября. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения открыли пока в 16 городах страны, но только для всех владельцев Android.