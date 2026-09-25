«Любовное письмо авиации»: критики в восторге от авиасимулятора Ace Combat 8

25 сентября зарубежные издания опубликовали обзоры Ace Combat 8: Wings of Theve — новой части знаменитой серии авиасимуляторов. Журналисты уже прошли новинку и поделились впечатлениями в своих рецензиях.

Так, на агрегаторе OpenCritic игра получила 88 баллов из 100. Wings of Theve хвалят практически за каждый аспект, включая проработанные полёты, эпичный саундтрек и великолепную графику. Некоторые пишут, что новый авиасимулятор стал лучшим в серии, подарив игрокам напряжённый и динамичный геймплей. Ругают проект за отсутствие новых идей по сравнению с прошлыми частями, а также моментами раздражающую систему прицеливания.

Фото: OpenCritic

Что пишут критики про авиасимулятор Ace Combat 8: Wings of Theve:

Ace Combat 8 ​​по-прежнему остаётся безупречно проработанной игрой о воздушных боях, которая нам всем так нравится, но теперь в ней появился более реалистичный аспект. От ощущения мощных взрывов до многократного преодоления звукового барьера. Поэтому я смиренно возношу надежду, что эта игра найдёт свою аудиторию.

Wings of Theve превзошла все наши ожидания. В ней вас ждут гораздо более длинный и захватывающий сюжет, множество различных истребителей в вашем распоряжении и одна из лучших боевых сцен среди всех игр про воздушные бои.

Ace Combat 8 — это фантастическая игра, достойная серии, которая существует уже 30 лет. Благодаря впечатляющей графике, захватывающему ощущению во