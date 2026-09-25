Русский трейлер сериала «Гарри Поттер» — старт 26 декабря

YouTube-канал Kinoman опубликовал русский трейлер сериала «Гарри Поттер» с официальным дубляжом для стран СНГ. Новая экранизация книги про волшебника стартует на стриминговом сервисе HBO Max 26 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат HBO Max/Amediateka.

Первый сезон предстоящего сериала выступит адаптацией первой книги из серии Джоан Роулинг под названием «Гарри Поттер и Философский камень». Картина расскажет об 11-летнем мальчике Гарри Поттере, который узнаёт, что принадлежит к волшебному миру, а его родителей на самом деле убил тёмный маг Волан-де-Морт.

Главные роли играют Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут. Сценаристом шоу выступает Франческа Гардинер, работавшая над «Наследниками». В первый сезон войдёт восемь эпизодов.