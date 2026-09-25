В EA Sports FC 27 стартовал ивент «Обречённые на славу» с Мбаппе и Мендешем

25 сентября в EA Sports FC 27 стартовало первое событие — «Обречённые на славу». Вместе с ним в режиме Ultimate Team появились 15 новых карточек футболистов с повышенными характеристиками. Их показатели будут расти по ходу сезона в зависимости от выступлений в реальной жизни.

Так, первую команду возглавил Килиан Мбаппе с рейтингом 91. Если француз будет забивать голы и раздавать голевые передачи в матчах за «Реал», то сначала получит улучшение ударов и пасов, после чего — новый игровой стиль, а затем — увеличение общего рейтинга и всех характеристик. Это же касается всех атакующих игроков ивента.

Первая команда «Обречённых на славу» в FC 27 Фото: EA Sports

Первая команда «Обречённых на славу» доступна в наборах до 2 октября, после чего игроков можно будет получить только на трансферном рынке. Релиз события приурочен к выходу самой EA Sports FC 27 на ПК и консолях.