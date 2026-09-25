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Звезда «Фоллаута» сыграет в фильме «Козёл отпущения» от режиссёра «Солнцестояния»

Звезда «Фоллаута» сыграет в фильме «Козёл отпущения» от режиссёра «Солнцестояния»
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Издание Deadline сообщило о пополнении актёрского состава фильма Scapegoat («Козёл отпущения») от режиссёра «Солнцестояния» Ари Астера. В картине сыграет звезда сериала «Фоллаут» Элла Пернелл.

Какую роль исполнит актриса, пока неизвестно — информация о сюжете ленты пока не раскрывалась. В издании отметили, что к проекту присоединились актёры Калеб Лэндри Джонс («Дракула») и Самба Шутте («Из многих»). Ранее сообщалось, что в фильме также сыграют Скарлетт Йоханссон («Мстители: Финал»), Джуд Лоу («Молодой Папа») и Джейкоб Элорди («Франкенштейн»).

Фильм «Козёл отпущения» выпустит студия А24. Предыдущей работой Ари Астера стал фильм «Эддингтон», вышедший в 2025 году. Сюжет картины рассказывает о маленьком американском городке, охваченном пандемией коронавируса. На фоне ограничений разворачивается борьба между шерифом и мэром. Местным жителям предстоит выбрать, на чью сторону встать. Главные роли сыграли Хоакин Феникс («Джокер»), Эмма Стоун («Бугония») и Педро Паскаль («Одни из нас»).

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