29-й сезон «Южного парка» бьёт рекорды — из-за названия «Южная Америка»

Издание Variety сообщило об успехах мультсериала «Южная Америка» — 29-го сезона знаменитого шоу «Южный парк», который получил новое название. По данным СМИ, первый эпизод продолжения собрал 4,2 млн зрителей в США за три дня с момента выхода.

Количество просмотров значительно выросло у американцев в возрасте от 18 до 49 лет — на 33% больше предыдущего сезона. Первый эпизод занял первое место среди самых популярных комедийных сериалов на кабельном телевидении, набрав 11 млн просмотров за три дня. Кроме того, проект получил 63 тыс. упоминаний в интернете, что на 40% больше, чем у премьеры 28-го сезона.

Причина роста популярности проекта — шуточная смена названия на «Южную Америку». Создатели сериала Мэтт Стоун и Трей Паркер сделали это, чтобы высмеять президента США Дональда Трампа, который призвал добавлять слово «Америка» к любым географическим объектам, находящимся рядом со страной.