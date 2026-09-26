Расписание третьего дня Champions 2026 по Valorant

Сегодня, 26 сентября, продолжается групповой этап чемпионата мира по Valorant в Шанхае.

В этот день зрителей ждёт два матча группы B, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Проигравшие серии упадут в нижний этап и сыграют на вылет, а победившим предстоит встретиться в матче за выход в плей-офф.

Расписание Valorant Champions 2026 на субботу, 26 сентября:

12:00. Global Esports (Индия) — Team Vitality (Франция);

15:00. LOUD (Бразилия) — EDward Gaming (Китай).

Valorant Champions 2026 проходит с 24 сентября по 18 октября в Шанхае, Китай. 16 лучших команд мира сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 2,25 млн.