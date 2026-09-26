Фильм «Обитель зла» по Resident Evil вышел в кинотеатрах России

18 сентября состоялась мировая премьера фильма «Обитель зла» — новой экранизации культовой видеоигровой вселенной Resident Evil. Спустя восемь дней, 26-го числа, хоррор появился в кинотеатрах России.

По традиции картина добралась до проката в стране неофициальным путём — показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Фильм ужасов можно посмотреть в кинотеатрах в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

Новая «Обитель зла» концентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Главные роли в ленте исполнили Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»). Режиссёром проекта выступил режиссёр хорроров «Орудия» и «Варвар» Зак Креггер. Картину высоко оценили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 96% свежести от обозревателей и 91% от пользователей.