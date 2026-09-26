Зрители оценили мультфильм «Остров забвения» на уровне «Кота в сапогах 2»

25 сентября состоялась мировая премьера мультфильма «Остров забвения» — анимационного проекта от авторов от авторов ленты «Кот в сапогах 2: Последнее желание» Джоэля Кроуфорда и Хануэля Меркадо. На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

Мультфильм получил оценку «А». Таким образом, «Остров забвения» понравился зрителям на уровне «Кота в сапогах 2». Критики также высоко оценили новую картину: на агрегаторе Rotten Tomatoes её рекомендуют к просмотру 94% обозревателей.

Фото: CinemaScore

«Остров забвения» рассказывает о двух подругах, которые попадают на волшебный остров. Вскоре выясняется, что вернуться домой они смогут, только если забудут друг про друга. Главные роли в мультфильме озвучили Дэйв Франко («Иллюзия обмана»), Дженни Слейт («Одарённая»), Мэнни Хасинто («Топ Ган: Мэверик») и другие актёры.