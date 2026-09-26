Певица Сабрина Карпентер сыграет в фильме про танцора Фреда Астера с Томом Холландом

Издание Deadline сообщило о пополнении актёрского состава в биографическом фильме про Фреда Астера — известного артиста, танцора и музыканта. Одну из главных ролей сыграет знаменитая певица Сабрина Карпентер.

Артистка воплотит на экране Джинджер Роджерс — партнёршу по танцам главного героя, которого исполнит Том Холланд. К проекту также присоединилась звезда хоррора «Субстанция» Маргарет Куолли — она сыграет сестру Фреда Астера по имени Адель.

Режиссёром предстоящей картины выступил Пол Кинг — постановщик первых двух частей серии «Приключения Паддингтона». Съёмки безымянного фильма про Фреда Астера стартуют в январе 2027 года. Дата выхода пока неизвестна.