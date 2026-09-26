15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PGL Wallachia. Плей-офф. День 8
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер спецвыпуска мультсериала «Гриффины» в честь Хэллоуина — выход 5 октября

Трейлер спецвыпуска мультсериала «Гриффины» в честь Хэллоуина — выход 5 октября
Комментарии

Стриминговый сервис Hulu представил трейлер спецвыпуска знаменитого мультсериала «Гриффины». Специальный эпизод в честь Хэллоуина выйдет в онлайн-кинотеатре уже 5 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

Серия расскажет про то, как Брайан и Стьюи оказываются в аду — в качестве расплаты за ужасное поведение на протяжении 24-х сезонов шоу. Там героев ждут не только приключения с демонами, но и полноценная работа в качестве глав преисподней. Дьявол также появится в спецвыпуске — его озвучил знаменитый актёр Киран Калкин («Настоящая боль»).

Авторы «Гриффинов» выпускают хэллоуинские эпизоды каждый год — то же самое касается рождественских серий. Предстоящий спецвыпуск в честь зимнего праздника выйдет в ноябре. Проект также продолжит 25-й сезон, премьера которого состоится в 2027 году.

О другом популярном мультсериале:
29-й сезон «Южного парка» бьёт рекорды — из-за названия «Южная Америка»