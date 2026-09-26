Зрители оценили боевик «Сердце зверя» с Брэдом Питтом на уровне «Ярости»

25 сентября состоялась премьера фильма «Сердце зверя» — нового боевика с Брэдом Питтом от режиссёра Дэвида Эйра («Отряд самоубийц»). Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

Картина получила рейтинг «А-». Таким образом, «Сердце зверя» понравилось зрителям больше, чем предыдущие боевики постановщика «Мастер» (В) и «Пчеловод» (В+). Кроме того, фильм оценили на уровне совместной работы Брэда Питта с Дэвидом Эйром 2014 года под названием «Ярость». Критики также тепло встретили новую картину: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 87% свежести.

Фото: CinemaScore

«Сердце зверя» рассказывает о бывшем солдате армейского спецназа Джеймсе и его боевой собаке по кличке Один. Они разбились на самолёте, теперь герою предстоит выжить в суровой пустыне Аляски, полагаясь на своего питомца. Главные роли, помимо Питта, сыграли Дж. К. Симмонс («Одержимость») и Анна Лэмб («Настоящий детектив»).