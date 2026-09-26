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«Может привести к миллиарду смертей». Билл Гейтс — об искусственном интеллекте

«Может привести к миллиарду смертей». Билл Гейтс — об искусственном интеллекте
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На шоу Meet the Press телеканала NBC гостем стал основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Он рассказал о своём отношении к развитию искусственного интеллекта.

По словам бизнесмена, ИИ имеет достаточно сил, чтобы стать причиной гибели миллиарда человек. Гейтс считает, что нейросети могут попасть в руки людейтс плохими намерениями — именно в этом заключается главная опасность технологий для человечества.

Искусственный интеллект, безусловно, достаточно мощный, чтобы вызывать события, которые приведут к миллиарду смертей. Ещё никогда не существовало такого мощного оружия, как сочетание людей со злым умыслом, использующих новейшие инструменты ИИ.

Ранее главы крупных ИИ-компаний Anthropic и OpenAI заявили, что разработку новых версий нейросетей стоит замедлить. Заявления последовали после участившихся случаев, когда модели искусственного интеллекта взламывали различные ресурсы.

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