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Аниме Код Гиас Аспал Звёздный искатель (2027): дата выхода, когда смотреть, тизер

Тизер аниме «Код Гиас: Звёздный искатель Аспал» — премьера в 2027 году
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Студия Sunrise анонсировала новое аниме по культовой вселенной «Код Гиас». Сериал под названием «Аспал — Звёздный искатель» выйдет в 2027 году. Более точную дату премьеры раскроют позже. Авторы также представили тизер проекта.

Видео доступно на YouTube-канале CODEGEASS Channel. Права на видео принадлежат Sunrise.

Оригинальный «Код Гиас» выходил с 2006 по 2008 год в формате двух сезонов. Действие проекта разворачивается в альтернативном мире, разделённом между тремя сверхдержавами. Главным государством выступает Британская империя, которая завоевала Японию и переименовала в 11-й сектор. Сюжет рассказывает о принце Лелуше, который живёт под чужим именем и ненавидит своего отца императора. В один момент он получает способность под названием Гиас, которая позволяет ему подчинить волю любого человека.

Детали сюжета «Аспала — Звёздного искателя» пока неизвестны. Режиссёром выступает Кадзуя Номура — один из авторов аниме «Эпоха смут». Предыдущим сериалом по франшизе стал тайтл «Код Гиас: Вернувшийся Розе», вышедший в 2024 году.

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