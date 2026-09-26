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Историческая драма «Восставший» с Эндрю Гарфилдом выйдет в онлайне 29 сентября — СМИ

Историческая драма «Восставший» с Эндрю Гарфилдом выйдет в онлайне 29 сентября — СМИ
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Издание When To Stream раскрыло дату цифрового релиза фильма «Восставший». По данным СМИ, историческая драма про Робин Гуда выйдет в онлайне уже 29 сентября.

Таким образом, картина может стать доступна для домашнего просмотра спустя чуть больше двух недель после выхода в мировом прокате — премьера состоялась 10 сентября. За это время общие сборы ленты достигли скромных $ 7,6 млн. «Восставший» также официально вышел в российском прокате, заработав 14 млн рублей. Официально компания Focus Features пока не раскрывала дату премьеры фильма на стриминговых площадках.

Действие «Восставшего» разворачивается в 1392 году, во время жестокого восстания против 14-летнего короля Ричарда II. Пока в Англии бушует война, армия простолюдинов под предводительством крестьянина Уота Тайлера вступает в борьбу с королевской властью за справедливость. Главную роль исполнил знаменитый актёр Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!»).

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