Сборы фильма «Как Иван в сказку попал» превысили 200 млн рублей

26 сентября сборы фильма «Как Иван в сказку попал» превысили 230 млн рублей. По данным ЕАИС, такого результата картина достигла за девять дней с момента выхода — премьера состоялась 17-го числа. Лента также стала лидером проката, обогнав фантастику «Девятая планета» и перевыпуск «Сумерек».

Фото: ЕАИС

«Как Иван в сказку попал» рассказывает о простом мальчике по имени Ваня Добрынин. В один момент он случайно попадает в волшебный сундук и оказывается в мире русских сказок. Теперь герой встретит знаменитых персонажей, таких как Кощей, Змей Горыныч, Баба-яга и Колобок.

Главные роли сыграли Мария Аронова («Я делаю шаг»), Ирина Горбачёва («Аритмия»), Илья Виногорский («Пророк. История Александра Пушкина») и другие актёры. Режиссёром фильма выступил Алексей Нужный — автор картины «Бременские музыканты».