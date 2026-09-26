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Сборы фильма «Как Иван в сказку попал» превысили 200 млн рублей

Сборы фильма «Как Иван в сказку попал» превысили 200 млн рублей
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26 сентября сборы фильма «Как Иван в сказку попал» превысили 230 млн рублей. По данным ЕАИС, такого результата картина достигла за девять дней с момента выхода — премьера состоялась 17-го числа. Лента также стала лидером проката, обогнав фантастику «Девятая планета» и перевыпуск «Сумерек».

Фото: ЕАИС

«Как Иван в сказку попал» рассказывает о простом мальчике по имени Ваня Добрынин. В один момент он случайно попадает в волшебный сундук и оказывается в мире русских сказок. Теперь герой встретит знаменитых персонажей, таких как Кощей, Змей Горыныч, Баба-яга и Колобок.

Главные роли сыграли Мария Аронова («Я делаю шаг»), Ирина Горбачёва («Аритмия»), Илья Виногорский («Пророк. История Александра Пушкина») и другие актёры. Режиссёром фильма выступил Алексей Нужный — автор картины «Бременские музыканты».

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