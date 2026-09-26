Аниме «О моём перерождении в слизь» получит спин-офф про злодея Клеймана

Студия 8bit анонсировала спин-офф аниме «О моём перерождении в слизь». Проект под названием «Месть Клеймана» выйдет в апреле 2027 года. Авторы также представили постер будущей картины.

Фото: 8bit

Новое аниме выступит экранизацией одноимённой манги и расскажет про злодея Клеймана, который потерпел поражение от главного героя тайтла Римуру. Ему даётся шанс вернуться в прошлое, стать сильнее и отомстить заклятому врагу.

«Месть Клеймана» выйдет до третьей части четвёртого сезона сериала «О моём перерождении в слизь», премьера которой состоится в июле 2027 года. Оригинальное аниме рассказывает о простом офисном работнике Сатору. Однажды он защищает коллегу от грабителя и погибает. После смерти герой попадает в волшебный мир, где перерождается в комок слизи по имени Римуру.