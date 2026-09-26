«Нужен перерыв от хорроров»: автор «Оборотня» — о своём новом фильме «Ромео и Джульетта»

Режиссёр фильма ужасов «Носферату» Роберт Эггерс объяснил, почему он решил снять новую экранизацию «Ромео и Джульетты». Об этом он рассказал во время обсуждения своей предстоящей картины «Оборотень».

По словам постановщика, он написал сценарий для ещё одного фильма ужасов — проект оказался слишком мрачным. Тогда Эггерс понял, что ему нужно сделать перерыв от хорроров и сконцентрироваться на легендарной истории о двух подростках.

После «Оборотня» я писал ещё один хоррор, и он опять получился очень мрачным. Тогда я подумал: «Мне нужен перерыв от этого жанра». Поэтому я решил сделать фильм про двух подростков.

Дата выхода адаптации «Ромео и Джульетты» Уильяма Шекспира от Роберта Эггерса пока неизвестна. Премьера предстоящего фильма режиссёра «Оборотень» состоится 25 декабря.