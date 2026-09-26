Автор фильма ужасов «Закулисье реальности» Кейн Парсонс не считает его хоррором

На конференции в швейцарском городе Цюрих выступил создатель нашумевшего хоррора «Закулисье реальности» Кейн Парсонс. Он рассказал, что не считает картину фильмом ужасов.

По словам постановщика, принадлежность ленты к жанру — лишь маркетинговый ход, чтобы зрителям было проще понимать, на что именно они идут в кино. Однако он не относился к своему проекту как к хоррору во время съёмок. Парсонс также отметил, что студии А24 не понравилось такое отношение к фильму, но теперь у него больше творческого контроля над франшизой.

Я не снимал «Закулисье реальности» как фильм ужасов. Я не рассматриваю его как хоррор. Думаю, это просто естественный путь наименьшего сопротивления с точки зрения маркетинга. Я постараюсь как можно меньше обращать внимания на эти ярлыки. Думаю, сейчас у меня больше творческого контроля над будущими проектами, поэтому подобные структуры, вероятно, будут менее навязчивыми.

«Закулисье реальности» выступает адаптацией интернет-крипипасты о лиминальном пространстве Backrooms. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Картина собрала более $ 400 млн в мировом прокате при скромном бюджете в $ 10 млн. Сейчас студия А24 работает над продолжением хоррора, а постановщиком вновь выступит Кейн Парсонс.