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Team Vitality с россиянином Chronicle победила Global Esports Valorant Champions 2026

Team Vitality с россиянином Chronicle победила Global Esports Valorant Champions 2026
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Team Vitality победила Global Esports в стартовом матче группового этапа Valorant Champions 2026 со счётом 2:1 — 13:10 на Abyss, 9:13 на Ascent и 13:10 на Summit.

На решающей карте Summit россиянин Тимофей Chronicle Хромов впервые на международном турнире вышел на Neon — для него это был лишь второй раз на этом агенте за карьеру. Chronicle завершил серию с 53 фрагами при 51 смерти и рейтингом 0,98 — не лучший индивидуальный результат, но его готовность адаптироваться под нужды команды стала одним из факторов победы.

Матч получился напряжённым на всех трёх картах. На Summit Vitality вышла вперёд 12:8, но GE отыграла два раунда подряд, прежде чем опытный состав Vitality закрыл карту. Лучшим игроком серии стал Якоб Jamppi Нервала с рейтингом 1,15 и K/D 60-48.

Vitality продолжит борьбу в верхней части сетки группы B. Global Esports сыграет в матче на вылет.

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