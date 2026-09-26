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«Заставил меня плакать»: Хидео Кодзима — о боевике «Сердце зверя» с Брэдом Питтом

«Заставил меня плакать»: Хидео Кодзима — о боевике «Сердце зверя» с Брэдом Питтом
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Создатель видеоигровых серий Death Stranding и Metal Gear Solid Хидео Кодзима поделился своим мнением насчёт фильма «Сердце зверя». Разработчик опубликовал впечатления от просмотра ленты на своей на странице в соцсети Х.

По словам геймдизайнера, в боевике очень мало диалогов, но зритель всё равно прочувствует связь между главным героем и его собакой. Кодзима отметил, что трогательный сюжет фильма заставил его плакать.

Посмотрел «Сердце зверя» Дэвида Эйра. История о ветеране и бывшей военной собаке-разведчице. Оба страдают от ПТСР, пытаются выжить и добраться домой. Им мешает красивая, но беспощадная глушь Аляски. Диалогов очень мало, но ты по-настоящему чувствуешь сильную связь между героем Брэда Питта и собакой. Признаюсь, это заставило меня заплакать. А раскрытие клички собаки в конце — как удар под дых.

«Сердце зверя» рассказывает о бывшем солдате армейского спецназа Джеймсе и его боевой собаке по кличке Один. Они разбились на самолёте, теперь герою предстоит выжить в суровой пустыне Аляски, полагаясь на своего питомца. Главные роли сыграли Брэд Питт («Формула-1»), Дж. К. Симмонс («Одержимость») и Анна Лэмб («Настоящий детектив»). Картина неофициально выйдет в России 1 октября.

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