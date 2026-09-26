Team Yandex вышла в финал PGL Wallachia 9 по Dota 2 — для ATF это первый финал за команду

Team Yandex обыграла LGD Gaming со счётом 2:0 в матче верхней сетки PGL Wallachia Season 9 по Dota 2 и вышла в гранд-финал турнира. Обе карты завершились в позднем игровом времени — 44 и 53 минуты соответственно.

Для оффлейнера Аммара ATF аль-Ассафа это первый финал в составе Team Yandex. Иорданец присоединился к команде перед стартом сезона после ухода из Team Falcons. Сама организация в 2026 году уже трижды играла в решающих матчах крупных турниров: победы на PGL Wallachia 7 и BLAST Slam 7, а также 2-е место на ESL One Birmingham.

LGD продолжит борьбу в нижней сетке, где сыграет с победителем пары NAVI — Xtreme Gaming. PGL Wallachia Season 9 проходит с 19 по 27 сентября в Бухаресте с призовым фондом $ 1 млн.