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PGL Wallachia. Плей-офф. День 8
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Team Yandex вышла в финал PGL Wallachia 9 по Dota 2 — для ATF это первый финал за команду

Team Yandex вышла в финал PGL Wallachia 9 по Dota 2 — для ATF это первый финал за команду
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Team Yandex обыграла LGD Gaming со счётом 2:0 в матче верхней сетки PGL Wallachia Season 9 по Dota 2 и вышла в гранд-финал турнира. Обе карты завершились в позднем игровом времени — 44 и 53 минуты соответственно.

Dota 2. PGL Wallachia Season 9 . Финал (верхняя сетка)
26 сентября 2026, суббота. 15:05 МСК
LGD Gaming
Окончен
0 : 2
Team Yandex

Для оффлейнера Аммара ATF аль-Ассафа это первый финал в составе Team Yandex. Иорданец присоединился к команде перед стартом сезона после ухода из Team Falcons. Сама организация в 2026 году уже трижды играла в решающих матчах крупных турниров: победы на PGL Wallachia 7 и BLAST Slam 7, а также 2-е место на ESL One Birmingham.

LGD продолжит борьбу в нижней сетке, где сыграет с победителем пары NAVI — Xtreme Gaming. PGL Wallachia Season 9 проходит с 19 по 27 сентября в Бухаресте с призовым фондом $ 1 млн.

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