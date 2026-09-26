Большой трейлер хоррора «Оборотень» от автора «Носферату» — выход 25 декабря

Кинокомпания Focus Features представила большой трейлер фильма «Оборотень». Хоррор выйдет в мировом прокате 25 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Features. Права на видео принадлежат Focus Features.

Действие картины развернётся в Британии XIII века. По сюжету загадочное существо нападает на жителей сразу нескольких деревень и держит их в страхе. Пока количество смертей растёт, суеверия и мифы становятся всё более реальными. Главным героем выступит фермер, который страдает от страшного проклятия и хочет найти спасение через любовь.

Главные роли исполнили Аарон Тейлор-Джонсон («Крэйвен-охотник»), Лили Роуз-Депп («Король Англии»), Уиллем Дефо («Святые из Бундока») и другие артисты. Режиссёром выступил Роберт Эггерс — автор фильмов «Носферату» и «Маяк».