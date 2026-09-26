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Актриса Эбби из The Last of Us 2 сыграет в третьем сезоне сериала «Одни из нас»

Актриса Эбби из The Last of Us 2 сыграет в третьем сезоне сериала «Одни из нас»
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Компания HBO сообщила о пополнении актёрского состава третьего сезона сериала «Одни из нас». В проекте появится Лора Бэйли, которая сыграла Эбби в игре The Last of Us 2.

Актриса воплотит на экране Элизабет, одного из лидеров религиозной секты под названием Серафиты. К третьему сезону также присоединился Иэн Александр — он сыграл Лева в The Last of Us 2. В предстоящем продолжении ему досталась роль Пако, а его друга Джои исполнит знаменитый актёр Джон Гудман («Большой Лебовски»).

Третий сезон «Одних из нас», который продолжит экранизировать игру The Last of Us 2, планируют выпустить в 2027 году. Ранее авторы сериала сообщали, что предстоящие эпизоды сконцентрируются на истории Эбби, которую играет Кейтлин Дивер. Создатели также заявляли, что третий сезон может стать финальным для всего сериала.

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