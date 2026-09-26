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BC.Game с s1mple почти гарантировала себе место на мэйджоре по CS 2

BC.Game с s1mple почти гарантировала себе место на мэйджоре по CS 2
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Команда BC.Game, за которую выступает Александр s1mple Костылев, имеет 85,7% шансов на получение приглашения на PGL Major Singapore 2026. Об этом свидетельствуют данные обновлённой симуляции аналитика Финна Mischief Фаррера.

Резкий рост вероятности прохода на чемпионат мира связан с переходом организации в азиатский регион VRC. После замены Дениса electroNic Шарипова на австралийца Тайсона asap Патерсона в составе сформировалось азиатское большинство. В глобальном рейтинге Valve команда занимает 53-ю строчку с 1205 очками — в Европе этого недостаточно для квалификации, но в Азии коллектив теперь располагается на четвёртом месте при пяти доступных слотах.

Другой коллектив, сменивший регион аналогичным образом, — WW Team — имеет шансы лишь в 6,32%. Симуляция помещает их за пределы проходной зоны. Итоговый рейтинг Valve, по которому определятся участники мэйджора в Сингапуре, будет зафиксирован 2 ноября. Сам турнир пройдёт с 25 ноября по 13 декабря.

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