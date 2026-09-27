Расписание четвёртого дня Champions 2026 по Valorant

Сегодня, 27 сентября, продолжается групповой этап чемпионата мира по Valorant в Шанхае.

В этот день зрителей ждёт два матча группы А, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Проигравшие серии упадут в нижний этап и сыграют на вылет, а победившим предстоит встретиться в матче за выход в плей-офф.

Расписание Valorant Champions 2026 на воскресенье, 27 сентября:

12:00. 100 Thieves (США) — T1 (Южная Корея);

15:00. JD Gaming (Китай) — FUT Esports (Турция).

Valorant Champions 2026 проходит с 24 сентября по 18 октября в Шанхае, Китай. 16 лучших команд мира сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 2,25 млн.