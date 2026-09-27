Режиссёр «Человека-паука» с Томом Холландом снимет 10-й эпизод «Звёздных войн»

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что студия Lucasfilm начала полноценную разработку нового фильма по «Звёздным войнам». Он станет первой частью трилогии, которая выступит продолжением основной саги про Скайуокеров.

По данным СМИ, сценаристом проекта стал Саймон Кинберг («Люди Икс: Дни минувшего будущего»). Ранее сообщалось, что он работал над написанием сюжета для новой трилогии с 2024 года. Постановщиком 10-го эпизода выступит Джон Уотс — режиссёр трёх фильмов серии «Человек-паук» с Томом Холландом.

Журналисты также отметили, что в будущих картинах появится Рей — главная героиня предыдущей трилогии «Звёздных войн», которую сыграла Дейзи Ридли. Судя по всему, она не будет центральным персонажем продолжения саги. В издании уточнили, что компания Disney пока не одобрила съёмки будущего фильма.

Предстоящим фильмом по вселенной «Звёздных войн» станет отдельная картина с подзаголовком «Истребитель». Лента выйдет 28 мая 2027 года. Главные роли в картине исполнили Райан Гослинг («Барби»), Эми Адамс («Человек из стали»), Мэтт Смит («Дом дракона»), Миа Гот («Эверест») и Аарон Пьер («Фонари»).