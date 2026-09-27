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Minecraft получит новое измерение и ледяные пещеры — релиз в 2027 году

Minecraft получит новое измерение и ледяные пещеры — релиз в 2027 году
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Студия Mojang анонсировала новое измерение для своей популярной игры Minecraft. Обновление представили во время презентации Minecraft Live 2026.

Фото: Mojang

Измерение получило название The Sift. Впервые оно появится в экшене Minecraft Dungeons 2, релиз которого состоится 29 сентября. Локация представляет собой яркое пространство, наполненное новыми областями и уникальными обитателями. В основной Minecraft оно появится в 2027 году и станет первым измерением для игры более чем за 14 лет.

Фото: Mojang

На презентации разработчики также анонсировали новый биом — ледяные пещеры. В них игроки будут находить сосульки, которые могут обваливаться из-за нагревания от факела. Кроме того, в локациях появятся ледяные зомби и другие монстры, а вместо растительности пользователи увидят замороженные объекты. Пещеры появятся вместе с выходом крупного обновления, релиз которого состоится в 2027 году.

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