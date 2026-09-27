«Смелое и яростное продолжение»: первые критики хвалят фильм «Годзилла: Минус ноль»

6 ноября состоится мировая премьера фильма «Годзилла: Минус ноль» — продолжения японского хита «Минус один» про знаменитого монстра. Некоторые критики уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 94% свежести.

Обозреватели отмечают, что авторы сиквела продолжают рассказывать эпичную историю о пришествии Годзиллы, не забывая проработать глубину характеров главных героев. Некоторые отмечают, что экшен-сцены с монстром стали ещё безумней, чем в предыдущей картине. При этом часть критиков ругают проект за слишком небольшое количество эпических эпизодов, из-за чего происходящее может быстро наскучить.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Годзилла: Минус ноль»:

«Минус ноль» доказывает, что есть множество способов продолжить исследование этой франшизы, не говоря уже о том, чтобы наполнить её искренностью, характерами и должным вниманием к актуальным темам. Этот фильм также доставит массу удовольствия поклонникам кайдзю, которые хотят увидеть безумные экшен-сцены с участием монстра в лучшем виде.

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