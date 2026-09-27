Продажи тактического шутера Wardogs превысили 3 млн копий

Студия Bulkhead рассказала о новых успехах тактического шутера Wardogs. Продажи игры достигли 3 млн копий спустя 16 дней после релиза в раннем доступе в Steam.

Разработчики шутера поблагодарили пользователей за поддержку их проекта. Они также отметили, что следят за всеми отзывами и уже работают над вторым сезоном.

Мы бесконечно благодарны вам за поддержку Wardogs и нашей команды. Мы понимаем, что этот ажиотаж не будет длиться вечно, но это ничуть не умаляет радости от успеха. Да, мы хотим уделить немного времени тому, чтобы порадоваться достигнутому, но прекрасно понимаем: путь в рамках раннего доступа предстоит долгий — и мы внимательно следим за всеми отзывами. Команда с полной самоотдачей работает над вторым сезоном и тем, что ждёт нас дальше.

Wardogs представляет собой тактический шутер на 100 человек, где игроки разделяются на три команды. Группам нужно сражаться за контроль территорий на больших картах и тем самым зарабатывать деньги, а после каждого возрождения нужно покупать оружие и снаряжение. В шутере также доступны транспорт, воздушная техника и возведение баз.