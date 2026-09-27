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Видеокарты RTX 5090 начали ввозить контрабандой в Китай — из-за высоких цен

Видеокарты RTX 5090 начали ввозить контрабандой в Китай — из-за высоких цен
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Издание VIdeoCardz сообщило, что видеокарты RTX 5090 стали нелегально ввозить в Китай. Один из случаев с контрабандой произошёл в районе Макао.

Фото: VIdeoCardz

Сотрудники таможенной службы обнаружили нелегальную партию, в которой была различная техника, включая 359 коробок с беспроводными наушниками и две международные модели RTX 5090. Общая стоимость изъятых товаров составила около $ 187 тыс. Участниками нелегальной схемы стали 12 человек в возрасте от 18 до 53 лет — в их отношении уже начались разбирательства.

Причина ввоза RTX 5090 в качестве контрабанды заключается в ограничениях для китайского рынка. В стране продаётся урезанная версия видеокарты, которая на 8 гигабайт видеопамяти слабее международной модели — из-за этого стоимость оригинальных чипов достигает более $ 7 тыс.

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