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«Человек-паук: Новый день» выйдет в онлайне 6 октября — СМИ

«Человек-паук: Новый день» выйдет в онлайне 6 октября — СМИ
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Издание When To Stream сообщило о дате выхода фильма «Человек-паук: Новый день» на цифровых платформах. По данным СМИ, супергеройская картина станет доступна для домашнего просмотра уже 6 октября.

Таким образом, лента может выйти в онлайне спустя чуть больше двух месяцев после премьеры в мировом прокате, которая состоялась 31 июля. За это время «Новый день» собрал свыше $ 2,4 млрд, став третьим самым кассовым фильмом в истории. Официально компания Sony Pictures пока не раскрывала дату цифрового релиза. Ранее портал Blu-ray сообщал, что лента появится на стриминговых платформах 17 ноября.

Действие фильма «Человек-паук: Новый день» разворачивается спустя четыре года после событий «Нет пути домой». По сюжету дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера.

Каким получился «Новый день»: