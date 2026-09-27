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Сборы повторного показа фильма «Сумерки» превысили 300 млн рублей

Сборы повторного показа фильма «Сумерки» превысили 300 млн рублей
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27 сентября сборы фильма «Сумерки» в России достигли 300 млн рублей. По данным ЕАИС, такого показателя культовая картина добилась за 10 дней с момента старта повторных показов — премьера состоялась 17-го числа. Лента вошла в тройку лидеров отечественного проката, уступая проектам «Девятая планета» и «Как Иван в сказку попал».

Фото: ЕАИС

«Сумерки» рассказывают историю 17-летней Беллы, которая переезжает к отцу в небольшой и пасмурный городок Форкс. Она без памяти влюбляется в загадочного и скрытного одноклассника, но позже узнаёт, что он происходит из семьи вампиров. Главные роли в проекте сыграли Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон и Билли Бёрк.

Повторные показы культовой вампирской саги приурочены к 20-летию первой книги Стефани Майер «Сумерки», положившей начало большой кинофраншизе. Она стартовала в 2008 году и собрала в прокате более $ 3 млрд. Остальные фильмы франшизы будут выпускать почти каждый месяц. Финальную картину серии — «Рассвет. Часть 2» — представят 11 февраля 2027 года.

Как смотрятся «Сумерки» в первый раз: