Расписание выхода сериала «К востоку от Эдема» с Флоренс Пью
1 октября состоится премьера сериала «К востоку от Эдема» — экранизации одноимённого произведения Джона Стейнбека. Сюжет расскажет о взаимоотношениях двух семей — Гамильтонов и Трасков. Историю посвятят предательству и любви, которые настигнут героев, живущих в Калифорнии XX века. Главные роли исполнили Флоренс Пью («Громовержцы*») и Кристофер Эбботт («Бедные-несчастные»).
В проект войдёт семь эпизодов — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. «К востоку от Эдема» представляет собой мини-сериал, потому разработка второго сезона пока не планируется.
Расписание выхода сериала «К востоку от Эдема»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 октября
|2-я серия
|1 октября
|3-я серия
|1 октября
|4-я серия
|1 октября
|5-я серия
|1 октября
|6-я серия
|1 октября
|7-я серия
|1 октября