Расписание выхода сериала «К востоку от Эдема» с Флоренс Пью

1 октября состоится премьера сериала «К востоку от Эдема» — экранизации одноимённого произведения Джона Стейнбека. Сюжет расскажет о взаимоотношениях двух семей — Гамильтонов и Трасков. Историю посвятят предательству и любви, которые настигнут героев, живущих в Калифорнии XX века. Главные роли исполнили Флоренс Пью («Громовержцы*») и Кристофер Эбботт («Бедные-несчастные»).

В проект войдёт семь эпизодов — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. «К востоку от Эдема» представляет собой мини-сериал, потому разработка второго сезона пока не планируется.

Расписание выхода сериала «К востоку от Эдема»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 1 октября 2-я серия 1 октября 3-я серия 1 октября 4-я серия 1 октября 5-я серия 1 октября 6-я серия 1 октября 7-я серия 1 октября