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Сериал К востоку от Эдема (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «К востоку от Эдема» с Флоренс Пью
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1 октября состоится премьера сериала «К востоку от Эдема» — экранизации одноимённого произведения Джона Стейнбека. Сюжет расскажет о взаимоотношениях двух семей — Гамильтонов и Трасков. Историю посвятят предательству и любви, которые настигнут героев, живущих в Калифорнии XX века. Главные роли исполнили Флоренс Пью («Громовержцы*») и Кристофер Эбботт («Бедные-несчастные»).

В проект войдёт семь эпизодов — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. «К востоку от Эдема» представляет собой мини-сериал, потому разработка второго сезона пока не планируется.

Расписание выхода сериала «К востоку от Эдема»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 октября
2-я серия1 октября
3-я серия1 октября
4-я серия1 октября
5-я серия1 октября
6-я серия1 октября
7-я серия1 октября
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