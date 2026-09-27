Фильм «Последний богатырь. Колобок» выйдет в онлайне 1 октября

1 октября состоится цифровая премьера фильма «Последний богатырь. Колобок». Картина выйдет в онлайн-кинотеатрах Start, Okko, Premier, Wink и «Кинопоиск».

Таким образом, лента станет доступна для домашнего просмотра спустя почти два месяца после премьеры в российском прокате, которая состоялась 6 августа. За это время «Колобок» собрал более 1 млрд рублей, став восьмым фильмом 2026 года, который преодолел подобную планку. Ранее такого показателя достигли картины «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино», «Сказка о царе Салтане», «Горничная», «Майкл» и «Холоп 3».

«Последний богатырь. Колобок» рассказывает о предыстории Колобка. В ленте показывают, как героя испекли, как он сбежал, попал к разбойникам, а затем объединился с неудачливым пекарем Тихоном. Главного героя вновь озвучил Гарик Харламов («Последний богатырь: Корень зла»), а к главным ролям вернулись Дмитрий Журавлёв и Мила Ершова. Режиссёром выступил Антон Маслов, один из создателей сериала «Последний богатырь. Наследие».

Фильм столкнулся со скандалом ещё до выхода: ради «Колобка» российские кинотеатры отложили неофициальную премьеру кинокомикса «Человек-паук: Новый день», который вышел в стране 20 августа. По данным СМИ, после этого постановщику ленты и исполнителю главной роли угрожали неизвестные в соцсетях — в отношении пользователей даже возбудили уголовное дело.