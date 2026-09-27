Сборы фильма «Девятая планета» с Юрой Борисовым превысили 100 млн рублей

27 сентября сборы фильма «Девятая планета» превысили 119 млн рублей. Такого показателя фантастическая картина добилась на четвёртый день с момента выхода в российском прокате — премьера состоялась 24-го числа. Лента занимает вторую строчку в отечественных чартах, уступая проекту «Как Иван в сказку попал».

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Фильм рассказывает историю автомеханика Димы, который после несчастного случая вдруг вспоминает о службе на другой планете и своей возлюбленной Полине. Ему никто не верит, но когда парень встречает девушку из своих видений, то решает докопаться до истины.

Главные роли исполнили Юра Борисов («Анора»), Алексей Серебряков («Левиафан»), Ирина Старшенбаум («Огниво»), Константин Белошапка («Гранд») и Максим Емельянов («Лётчик»). Режиссёром выступил Николай Рыбников («Трудные подростки»).