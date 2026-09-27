В Fortnite пройдёт ивент с хоррором Five Nights at Freddy’s — старт 1 октября

Компания Epic Games представила тизер нового события в Fortnite. Коллаборация со знаменитой хоррор-франшизой Five Nights at Freddy’s стартует уже 1 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games.

В рамках ивента в игре появится известная пиццерия, в которой обитают злобные аниматроники. Судя по тизеру, в Fortnite добавят режим, где пользователям необходимо сражаться с роботами. Во время события в магазине проекта также станут доступны для покупки скины по вселенной хоррора.

Коллаборация с Five Nights at Freddy’s станет частью большого ежегодного события Fortnitemares, которое приурочено к празднованию Хэллоуина. Вместе с кроссоверами в игре появятся различные тематические изменения карты, создающую более жуткую атмосферу на локациях. Для пользователей также станут доступны различные задания, выполнение которых позволит получить уникальные награды.