Завершилась первая часть третьего сезона аниме «Реинкарнация безработного»

27 сентября вышел 14-й эпизод аниме «Реинкарнация безработного». На этом первая часть третьего сезона завершилась — серии можно посмотреть на стриминговом сервисе Crunchyroll и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Проект рассказывает о 34-летнем безработном мужчине, который спасает группу подростков от смерти, но сам погибает. Он перерождается в волшебном мире под именем Рудеус Грейрат. Новые родители считают его гением, ведь он сохранил знания из предыдущей жизни. Герой начинает учиться у могущественных воинов искусству боя, но остаётся романтиком — мечтает только лишь об отношениях с девушкой.

Третий сезон разделён на две части — премьера второй состоится в 2027 году. В следующую арку войдёт 13 эпизодов, а более точную дату их выхода авторы раскроют позже.