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Завершилась первая часть третьего сезона аниме «Реинкарнация безработного»

Завершилась первая часть третьего сезона аниме «Реинкарнация безработного»
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27 сентября вышел 14-й эпизод аниме «Реинкарнация безработного». На этом первая часть третьего сезона завершилась — серии можно посмотреть на стриминговом сервисе Crunchyroll и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Проект рассказывает о 34-летнем безработном мужчине, который спасает группу подростков от смерти, но сам погибает. Он перерождается в волшебном мире под именем Рудеус Грейрат. Новые родители считают его гением, ведь он сохранил знания из предыдущей жизни. Герой начинает учиться у могущественных воинов искусству боя, но остаётся романтиком — мечтает только лишь об отношениях с девушкой.

Третий сезон разделён на две части — премьера второй состоится в 2027 году. В следующую арку войдёт 13 эпизодов, а более точную дату их выхода авторы раскроют позже.

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