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Сборы фильма «Мстители: Финал» достигли $ 2,88 млрд — расширенная версия возглавила чарты

Сборы фильма «Мстители: Финал» достигли $ 2,88 млрд — расширенная версия возглавила чарты
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По итогам первых выходных расширенная версия фильма «Мстители: Финал» собрала $ 26 млн в США. Перевыпуск знаменитой супергеройской картины стал лидером в местных чартах спустя семь лет после выхода оригинального проекта — она обогнала хоррор «Обитель зла» и боевик «Сердце зверя».

Общие сборы ленты в мировом прокате достигли $ 2,88 млрд. «Мстители: Финал» продолжают оставаться вторым самым кассовым фильмом в истории, уступая лишь первой части «Аватара» ($ 2,92 млрд). Проекту осталось заработать около $ 40 млн, чтобы добиться исторического рекорда.

Повторный прокат «Финала» приурочен к будущему релизу фильма «Мстители: Судный день», который состоится 18 декабря. В расширенную версию супергеройской ленты попали новые сцены, которые больше связывают картину с предстоящим кроссовером. Их общий хронометраж составил около четырёх минут.

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