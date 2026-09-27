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PGL Wallachia. Гранд Финал. День 9
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11:00 Мск
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Российская Team Yandex стала чемпионом PGL Wallachia Season 9 по Dota 2

Российская Team Yandex стала чемпионом PGL Wallachia Season 9 по Dota 2
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Team Yandex стала чемпионом PGL Wallachia Season 9 по Dota 2, разгромив Natus Vincere в гранд-финале со счётом 3:0. Команда заработала $ 300 тыс. за первое место.

Dota 2. PGL Wallachia Season 9 . Гранд-финал
27 сентября 2026, воскресенье. 15:50 МСК
Team Yandex
Окончен
3 : 0
Natus Vincere

Серия прошла без единой потери. Первую и третью карты «гуси» закрыли уверенно — 27:9 за 25 минут и 25:7 за 27 минут. Вторую карту Team Yandex переломила затяжной матч (43:59) со счётом 36:31 — с разгромным KDA у ATF 10/1/20 и watson 12/4/13.

Аммар ATF аль-Ассафа завершил гранд-финал с нулевым счётом смертей на первой и третьей картах. Для оффлейнера это первый финал и первый титул в составе Team Yandex.

Победа на PGL Wallachia Season 9 стала для организации четвёртым финалом в 2026 году. Ранее команда выиграла PGL Wallachia 7 и BLAST Slam 7, а также заняла второе место на ESL One Birmingham. Турнир проходил в Бухаресте с 19 по 27 сентября с призовым фондом $ 1 млн.

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