Российская Team Yandex стала чемпионом PGL Wallachia Season 9 по Dota 2

Team Yandex стала чемпионом PGL Wallachia Season 9 по Dota 2, разгромив Natus Vincere в гранд-финале со счётом 3:0. Команда заработала $ 300 тыс. за первое место.
Серия прошла без единой потери. Первую и третью карты «гуси» закрыли уверенно — 27:9 за 25 минут и 25:7 за 27 минут. Вторую карту Team Yandex переломила затяжной матч (43:59) со счётом 36:31 — с разгромным KDA у ATF 10/1/20 и watson 12/4/13.
Аммар ATF аль-Ассафа завершил гранд-финал с нулевым счётом смертей на первой и третьей картах. Для оффлейнера это первый финал и первый титул в составе Team Yandex.
Победа на PGL Wallachia Season 9 стала для организации четвёртым финалом в 2026 году. Ранее команда выиграла PGL Wallachia 7 и BLAST Slam 7, а также заняла второе место на ESL One Birmingham. Турнир проходил в Бухаресте с 19 по 27 сентября с призовым фондом $ 1 млн.