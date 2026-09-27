Хоррор «Обитель зла» вошёл в топ-4 самых кассовых фильмов серии — сборы достигли $ 196 млн

По итогам второго уикенда сборы фильма «Обитель зла» достигли $ 103,4 млн в США. Хоррор по видеоигровой серии Residen Evil занял вторую строчку в местных чартах, уступив расширенной версии ленты «Мстители: Финал».

В мировом прокате сборы нового фильма ужасов достигли $ 196,5 млн. Таким образом, новая «Обитель зла» вошла в топ-4 самых кассовых экранизаций культовой видеоигровой франшизы — впереди только пятая, четвёртая и седьмая части адаптаций от режиссёра Пола У. С. Андерсона. Лента демонстрирует высокие показатели для картины, бюджет которой составил $ 75 млн — ожидается, что она окупится в ближайшую неделю.

Самые кассовые фильмы серии «Обитель зла»:

«Обитель зла: Последняя глава» (2016) — $ 312 млн. «Обитель зла 4: Жизнь после смерти 3D» (2010) — $ 300 млн. «Обитель зла: Возмездие» (2012) — $ 240 млн. «Обитель зла» (2026) — $ 196,5 млн. «Обитель зла 3» (2007) — $ 147 млн. «Обитель зла 2: Апокалипсис» (2004) — $ 129 млн. «Обитель зла» (2002) — $ 102 млн. «Обитель зла: Раккун-Сити» (2021) — $ 41 млн.

Новая «Обитель зла» концентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Автором проекта выступил режиссёр хорроров «Орудия» и «Варвар» Зак Креггер. Главные роли в ленте исполнили Остин Абрамс («Орудия»), Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»).