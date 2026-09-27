«Финал мог быть совсем другим». V-Tune — об ошибках PARIVISION на The International 2026

Бывший профессиональный игрок Алик V-Tune Воробей проанализировал гранд-финал The International 2026 по Dota 2, в котором Team Spirit обыграла PARIVISION со счётом 3:2.

По мнению V-Tune, PARIVISION проиграла из-за нервов и ошибок на стадии драфта. Особенно он выделил пик Ember Spirit на керри в первой игре и неверный бан на пятой карте.

Было видно, что они играли не так, как до финала. На первой карте они решили взять Эмбера на керри — это вообще поменяло весь ход финала. Мне кажется, если бы они просто играли дефолтно, финал мог бы быть совсем другим. На пятой карте они должны были банить Dark Seer и выбирать Алану любого героя, которого он хочет. Dark Seer закрывает буквально 80% героев.

Для Spirit победа на TI 2026 стала третьей в истории — ранее команда побеждала в 2021 и 2023 годах. Илья Yatoro Мулярчук и Магомед Collapse Халилов стали трёхкратными чемпионами мира.